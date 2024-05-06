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دورتموند باريس
دورتموند فاز ذهاباً بهدف دون رد

90 دقيقة تفصل دورتموند عن بلوغ نهائي دوري الأبطال

باريس - رويترز
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سيكون بوروسيا دورتموند على بعد 90 دقيقة فقط من التأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 11 عاماً عندما يحل ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة الإياب الثلاثاء.

ويملك بوروسيا دورتموند أفضلية نسبية كونه حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل، فيما يتعين على سان جيرمان الفوز بفارق هدفين للتأهل مباشرة، وفي حال فوزه بفارق هدف سيضطر الفريق لخوض شوطين إضافيين.

ويبحث دورتموند بطل نسحة 1996-1997 عن العودة إلى النهائي بعدما خسره عام 2013 أمام مواطنه بايرن، بينما يرغب سان جيرمان بتعويض خسارته في النهائي الوحيد الذي خاضه أمام بايرن ذاته وذلك عام 2020.

ولقن نيكلاس فولكروغ درسا لرجال لويس إنريكي في قسوة الهجوم، بعد أن سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 36، بعد أن فشل باريس سان جيرمان في استغلال الفرص العديدة في مباراة الذهاب، حيث قدم المهاجم السابق لدورتموند عثمان ديمبلي أداء كارثيا أمام فريقه السابق.

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ويهدف سان جيرمان لأن يكون أول فريق في تاريخ البطولة يصل إلى المباراة النهائية بعد الخسارة في مباراتي الذهاب بدور الثمانية والدور قبل النهائي، إذ قلب تأخره في مباراة دور الثمانية أمام برشلونة من الخسارة 4-2، إلى فوز بنتيجة 6-4 بمجموع المباراتين.

وفشل سان جيرمان في الحفاظ على نظافة شباكه في سبع مباريات متتالية في كافة المسابقات، كما أنه حقق ثلاث انتصارات فقط في آخر ثماني مواجهات أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، ولكن الأمر الإيجابي، هو أن سان جيرمان منذ بداية الدوري تمكن من تسجيل الأهداف في المباريات التي أقيمت على أرضه.

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