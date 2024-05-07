أسطورة ليفربول: يونايتد "الأسوأ" في الدوري الإنجليزي

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وصف جيمي كاراغر، أحد أبرز خبراء كرة القدم الإنجليزية، فريق مانشستر يونايتد بأنه "أحد أسوأ الفرق تدريبا في الدوري الإنجليزي الممتاز" مع اشتداد الضغط على إريك تن هاغ مدرب الفريق.

وتزايدت حدة الانتقادات الموجهة إلى تن هاغ، لاسيما عقب خسارة مانشستر يونايتد صفر - 4 أمام ضيفه كريستال بالاس الاثنين في المرحلة الـ36 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز مايكل أوليسي ثنائية، بينما سجل جان فيليب ماتيتا وتيريك ميتشل الهدفين الآخرين لكريستال بالاس في مباراة الفريقين، التي جرت على ملعب سيلهيرست بارك ليواجه يونايتد الآن احتمال الغياب عن المشاركة في المسابقات القارية الموسم المقبل.







وتجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارته الـ13 في البطولة هذا الموسم مقابل 16 فوزا و6 تعادلات، عند 54 نقطة في المركز الثامن حاليا بترتيب المسابقة.



وشن كاراغر هجوما عنيفا على تن هاغ في تصريحات أدلى بها لشبكة "سكاي سبورتس" التليفزيونية عقب المباراة، حيث قال: هذا أحد أكثر الفرق سوءا من الناحية التدريبية في الدوري الإنجليزي الممتاز. إنه ليس رأي، هذه حقيقة.

أضاف كاراغر: أتفهم أن الخط الخلفي افتقد للاعبين الأساسيين، وأن مستوى أدائك سينخفض ولن تكون نتائجك جيدة عندما تفتقد أفضل لاعبيك، هذا واضح. لكن تن هاغ بحاجة لتحسن العروض. عليك أن تجعلنا نعتقد أن هناك شيئًا ما أو تعمل على شيء ما. إذا فقد وظيفته، فلا أعتقد أنه يمكن أن يكون لديه أي شكوى.

أوضح كاراغر في تصريحاته: كافحت لأرى كيف سيفوز يونايتد، لكنني اعتقدت أن بالاس قد يفوز 1 - صفر أو 2 - 1 في مباراة متكافئة. لا ينبغي أن يتعرض أي فريق يمثل مانشستر يونايتد للخسارة بمثل تلك النتيجة الكبيرة أمام كريستال بالاس.