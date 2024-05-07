أنشيلوتي: "مرتدات" ريال مدريد وبايرن الأفضل في أوروبا

1 دقيقة للقراءة

يعتقد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أن فريقه وكذلك بايرن ميونخ الألماني، منافسه في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، هما أفضل فريقين لديهما القدرة على شن هجمات مرتدة على دفاعات منافسيهما في القارة حالياً.

ويرى المدرب الإيطالي أن القدرات التي يتمتع بها لاعبو الفريقين، ستمنح "أمسية رائعة" لكرة القدم في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، الذي يقام بين الفريقين الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتعادل الفريقان 2 - 2 في مباراة الذهاب التي جرت بينهما بألمانيا الأسبوع الماضي، مع اعتراف المدرب المخضرم بأن فريقه البافاري السابق بدا الأقوى.





وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: ريال مدريد وبايرن ناديان متشابهان، لديهما تقاليد وتاريخ عظيم بدوري أبطال أوروبا. نحن نحترمهم أيضا لأنهم لعبوا بشكل جيد للغاية. لقد كانوا أفضل منا في مباراة الذهاب.

وشدد كارلو: كلا الفريقين يؤديان بشكل جيد للغاية في الهجمات المرتدة لأننا نملك لاعبين جيدين وسريعين. إنهما الفريقان الأكثر خطورة في أوروبا في هذا الصدد، ولكن مع التوازن الجيد يمكننا التعامل مع هذا الخطر بشكل جيد.

وأكد أنشيلوتي، الذي فاز فريقه بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم في وقت سابق من الأسبوع الحالي، أن الأوكراني أندريه لونين سيعود لحراسة مرمى الريال مرة أخرى، بينما يواصل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا تعافيه من إصابة خطيرة رغم مشاركته في مباراة قادش الأخيرة في المسابقة المحلية.