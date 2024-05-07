بايرن يهدد ريال مدريد بجاهزية موسيالا ودي ليخت

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أصبح الثلاثي ماتيس دي ليخت وجمال موسيالا وإريك داير، جاهز تماما للمشاركة مع بايرن ميونخ الألماني في لقائه المرتقب ضد مضيفه ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وشارك اللاعبون الثلاثة في تدريبات بايرن يوم الثلاثاء عقب تعافيهم من الإصابات التي تعرضوا لها في الفترة الماضية.



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وغاب الهولندي دي ليخت عن مباراة الذهاب بين الفريقين الأسبوع الماضي، والتي انتهت بالتعادل 2 - 2 على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ الألمانية، بسبب مشاكل في الركبة، ليلعب بدلا منه الكوري الجنوبي كيم مين جاي، الذي تسبب بشكل كبير في تلقي الفريق الألماني هدفي نظيره الإسباني خلال اللقاء.

وغاب موسيالا عن المباراة التي خسرها بايرن 1 - 3 أمام مضيفه شتوتغارت يوم السبت الماضي بالدوري الألماني بسبب معاناته من إصابة أيضا في الركبة، لكنه شارك في التدريب، بينما كان قلب الدفاع إيريك داير، الذي تعرض لإصابة في الرأس أمام شتوتغارت، يضع ضمادة على جبهته، لكنه بدا وكأنه لا يعاني من أي عائق.

ومن المتوقع أن يتحامل ليروي ساني على نفسه، ويتواجد مع الفريق أمام الريال، رغم معاناته من آلام في الفخذ، وهو ما ينطبق أيضا على النمساوي كونراد لايمر، الذي تألق خلال لقاء الذهاب، وذلك بعد تعرضه لكدمة في كاحل القدم.