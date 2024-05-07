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مارادونا
مارادونا فاز بالكرة الذهبية عقب قيادته للأرجنتين إلى لقبها المونديالي الثاني عام 1986

بيع كرة مارادونا الذهبية في مزاد علني

العربية.نت
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أعلنت دار أجوت للمزادات في فرنسا يوم الثلاثاء أن جائزة الكرة الذهبية التي فاز بها الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا كأفضل لاعب في كأس العالم لكرة القدم 1986 ستباع في مزاد علني.

ولم تكشف الدار عن السعر الذي سيبدأ به المزاد، علما أن القميص الذي ارتداه مارادونا في مباراة ربع النهائي بكأس العالم 1986 تم بيعه قبل عامين في مزاد مقابل 8.4 مليون يورو.

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وتوج المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم للمرة الثانية في 1986 حيث سجل مارادونا هدفا لا ينسى بيده خدع به حارس المرمى الإنجليزي بيتر شيلتون بعدما لمس الكرة بيده.

وكانت الكرة الذهبية الخاصة بمارادونا مفقودة لمدة 35 عاما بعد سرقتها من خزينة ودائعه بأحد البنوك في نابولي عام 1989.

وفي عام 2016 اشترى هذه الجائزة أحد هواة جمع التحف في فرنسا مع عدد من الجوائز الأخرى مقابل بضع مئات من اليوروهات، من دون أن يعرف قيمة هذه الجائزة المرموقة قبل أن يثبت خبيران أنها تعود إلى الأسطورة الذي فارق الحياة عام 2020.

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