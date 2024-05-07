تن هاغ يشكر جماهير يونايتد بعد خسارة بالاس

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أثنى إريك تن هاغ، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد على جماهير فريقه لمؤازرتها الكبيرة للفريق، رغم الضربة الموجعة التي تعرض لها خلال لقائه مع مضيفه كريستال بالاس يوم الاثنين بأربعة أهداف دون رد، إذ حقق الفريق فوزاً واحداً في آخر 8 مباريات.

واعترف مدرب يونايتد بأن أداء الفريق لم يكن جيدا بما يكفي بأي حال من الأحوال، موجها الشكر للجماهير على التشجيع المستمر حتى صافرة النهاية، ومشددا في الوقت ذاته على المشاكل الكبيرة التي يعاني منها الفريق هذا الموسم.



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وقال تن هاغ: بكل تأكيد أداؤنا لم يرتقِ للمستوى المطلوب ولم يكن جيدًا بما يكفي. نشعر بقدر كبير من الإحباط، ولكن الجماهير ساندتنا ووقفت بجانبنا طوال الوقت، وسنواصل القتال كما فعلت جماهيرنا. أشكر المشجعين بشدة على دعمهم وتشجيعهم لنا. بالتأكيد يرون أننا نعاني من بعض المشاكل وعلينا أن نبقى متحدين ونتحمل المسؤولية.

وأضاف تن هاغ، في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه: نحن نتحدث عن مانشستر يونايتد، لذا بالطبع يجب أن يكون الأداء أفضل من ذلك. إنها هزيمة مستحقة، واللاعبون الذين لعبوا المباراة كان يجب أن يقدموا أداء أفضل من هذا. هناك دائمًا أسباب للتراجع في المستوى. الكل يرى كم المشاكل التي نعاني منها في خط الدفاع، ولكن في النهاية هذه مشكلتنا وعلينا أن نتعامل معها.



وأكد إيريك: لا يمكن تحميل لاعب واحد سبب الهزيمة، فهي هزيمة للفريق ككل في النهاية. الفريق يفتقد للتنظيم في بعض الفترات، مثلما حدث في الهدف الأول، وهذا غير مقبول ولا يجب أن يحدث.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة من العيار الثقيل مع ضيفه أرسنال المتصدر يوم الأحد القادم في قمة مباريات المرحلة الـ37 "قبل الأخيرة" للبطولة.