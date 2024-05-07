دورتموند يقترب من التعاقد مع الإكوادوري الواعد ليرما

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اقترب بوروسيا دورتموند الألماني من التعاقد مع اللاعب الإكوادوري الصاعد جاستن ليرما (16 عاماً)، حسبما أفادت وسائل إعلام ألمانية يوم الثلاثاء.

وكشفت التقارير عن توصل إدارة دورتموند لاتفاق مع مسؤولي نادي إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري، على ضم ليرما مقابل حوالي 9 ملايين يورو مع انتقال المهاجم الواعد للفريق الألماني عندما يبلغ من العمر 18 عاما.



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وكان سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند، وفريقه من الكشافين يتابعون ليرما منذ أشهر وكانوا على اتصال بعائلته من أجل التعاقد معه.