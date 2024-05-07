اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
ليرما
ليرما سينضم إلى دوتموند عندما يبلغ 18 عاماً

دورتموند يقترب من التعاقد مع الإكوادوري الواعد ليرما

دورتموند - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

اقترب بوروسيا دورتموند الألماني من التعاقد مع اللاعب الإكوادوري الصاعد جاستن ليرما (16 عاماً)، حسبما أفادت وسائل إعلام ألمانية يوم الثلاثاء.

وكشفت التقارير عن توصل إدارة دورتموند لاتفاق مع مسؤولي نادي إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري، على ضم ليرما مقابل حوالي 9 ملايين يورو مع انتقال المهاجم الواعد للفريق الألماني عندما يبلغ من العمر 18 عاما.

90 دقيقة تفصل دورتموند عن بلوغ نهائي دوري الأبطال رياضة 90 دقيقة تفصل دورتموند عن بلوغ نهائي دوري الأبطال
مادة اعلانية

وكان سيباستيان كيل، المدير الرياضي لدورتموند، وفريقه من الكشافين يتابعون ليرما منذ أشهر وكانوا على اتصال بعائلته من أجل التعاقد معه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
فرنسا تاسع دولة في قائمة الداعمين لأوكرانيا في الحرب فرنسا تاسع دولة في قائمة الداعمين لأوكرانيا في الحرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط