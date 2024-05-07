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مبابي ماكرون
ماكرون ومبابي في مناسبة سابقة

رئيس فرنسا يثير غضب ريال مدريد.. "ما علاقتك بمبابي؟"

العربية.نت
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أبدى مسؤولو ريال مدريد غضبهم تجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدما كشف رغبته بأن يشارك النجم كيليان مبابي مع بلاده في أولمبياد باريس، إذ يتذكرون تأثيره على اللاعب بالبقاء في ناديه باريس سان جيرمان قبل 3 أعوام بعدما كان قريباً من الانتقال إلى العاصمة الإسبانية.

وتمنى ماكرون أن يشارك مبابي في أولمبياد باريس 2024 عبر حوار مع صحيفة "لا تريبيون ديمانش" إذ قال: آمل أن تسمح الأندية الأوروبية للاعبيها بالمشاركة في أولمبياد باريس كما فعلت الأندية الفرنسية، فهذه الروح الأولمبية حقاً.

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وبحسب موقع "ديفينسا سنترال" المهتم بأخبار ريال مدريد فإن إدارة ريال مدريد غاضبة من تصريحات ماكرون، إذ تتذكر كيف كان رئيس فرنسا سبباً في بقاء اللاع مع باريس سان جيرمان قبل 3 أعوام رغم اتفاقه مع ريال مدريد.

وواصل: مسؤولو ريال مدريد ما زالوا يتذكرون كيف كان يضغط ماكرون على مبابي للبقاء في باريس والتخلي عن حلمه بارتداء القميص الأبيض، والآن بعدما أصبح كيليان على أعتاب الانتقال فعلاً إلى الريال، بدأ يضغط من أجل مشاركة المهاجم الفرنسي في الأولمبياد وذلك على عكس سياسة النادي الفائز مؤخراً ببطولة الدوري الإسباني.

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وأعلن مبابي عن تركه لباريس سان جيرمان الذي يلعب في صفوفه منذ 2017، إذ ربطته الكثير من وسائل الإعلام العالمية بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل.

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