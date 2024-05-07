رومينيغه يوصي مسؤولي بايرن بـ"الكتمان"

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دعا كارل هاينز رومينيغه، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، مسؤولي النادي بأن يكونوا أكثر تكتما في بحثهم المطول عن مدرب جديد.

ورفض الإسباني تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، الفائز بلقب الدوري الألماني هذا الموسم، وكذلك يوليان ناجلسمان ورالف رانغنيك، مدربي منتخبي ألمانيا والنمسا على الترتيب، فرصة خلافة توماس توخيل، الذي سيرحل عن منصب المدير الفني لبايرن الشهر القادم.

وقال رومينيغه، أحد أساطير بايرن، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي للنادي عام 2021، لصحيفة "آس" الإسبانية يوم الثلاثاء قبل لقاء الفريق المرتقب ضد مضيفه ريال مدريد الإسباني الأربعاء بإياب قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، إن التسريبات لوسائل الإعلام لم تساعد إدارة النادي الحالية على إيجاد خليفة توخيل حتى الآن.



وأوضح رومينيغه (68 عاماً) مخاطبا خليفته يان كريستيان دريسن، وماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن الجديد للشؤون الرياضية، وكريستوف فرويند، المدير الرياضي للنادي: لا يمكنني إلا أن أوصي بأن نصبح أكثر سرية مرة أخرى.

وأشار رومينيغه لسعي بايرن الناجح للتعاقد مع الإسباني بيب غوارديولا عام 2013 بعد أن حصل على إجازة لمدة عام بعد رحيله عن تدريب برشلونة الإسباني، حيث كان تعاقد النادي الألماني معه رغم العروض المقدمة له من عدد من عمالقة الساحرة المستديرة في القارة العجوز، بمثابة صدمة لعالم كرة القدم في ذلك الوقت.

وأضاف المسؤول الألماني المخضرم: عندما وقعنا مع بيب، عملنا على هذه العملية لمدة ستة أشهر ولم يعلم أحد عنها. يتعين عليك أن تتقدم بشكل استراتيجي، ولكن دون أن تكون الخطوة التالية في جميع الصحف كل يوم.



وتوج بايرن بلقب الدوري الألماني في المواسم الـ11 الماضية، قبل أن يفقده في الموسم الحالي، الذي ربما يخرج منه خال الوفاض، بعدما ودع مسابقة كأس ألمانيا مبكرا، بالإضافة لفشله في الفوز بلقب السوبر الألماني.