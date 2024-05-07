سقوط مدوِ لمانشستر يونايتد في ملعب كريستال بالاس
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عمق كريستال بالاس جراح ضيفه مانشستر يونايتد وتغلب عليه بأربعة أهداف يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتقدم كريستال بالاس عن طريق مايكل أوليسي في الدقيقة 12، قبل أن يضيف جان فيليب ماتيتا الهدف الثاني في الدقيقة 40.
وفي الدقيقة 58 سجل تيريك ميتشيل الهدف الثالث لكريستال بالاس، فيما أضاف أوليسي الهدف الثاني له والرابع لفريقه.
ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز الثامن، لتتلقى أماله في المشاركة في أحد البطولات الأوروبية الموسم المقبل ضربة جديدة.
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