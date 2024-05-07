اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
أوليسي يونايتد كريستال بالاس
أوليسي سجل الهدف الثاني

سقوط مدوِ لمانشستر يونايتد في ملعب كريستال بالاس

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

عمق كريستال بالاس جراح ضيفه مانشستر يونايتد وتغلب عليه بأربعة أهداف يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

حكم مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد سيضع كاميرا على رأسه رياضة حكم مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد سيضع كاميرا على رأسه
مادة اعلانية

وتقدم كريستال بالاس عن طريق مايكل أوليسي في الدقيقة 12، قبل أن يضيف جان فيليب ماتيتا الهدف الثاني في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 58 سجل تيريك ميتشيل الهدف الثالث لكريستال بالاس، فيما أضاف أوليسي الهدف الثاني له والرابع لفريقه.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز الثامن، لتتلقى أماله في المشاركة في أحد البطولات الأوروبية الموسم المقبل ضربة جديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
تفاصيل عن المنطقة التي طالبت إسرائيل بإخلائها في شرق رفح تفاصيل عن المنطقة التي طالبت إسرائيل بإخلائها في شرق رفح
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط