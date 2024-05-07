شمل تياغو سيلفا وفلومينينسي يلتم بعد 16 عاماً من الفراق

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سيعود المدافع البرازيلي تياغو سيلفا إلى ناديه القديم فلومينينسي بعقد يمتد لعامين حينما ينتهي عقده مع تشيلسي الإنجليزي في نهاية الموسم الحالي بعدما تركه قبل 16 عاماً.

ويعود سيلفا (39 عاماً) إلى فلومينينسي الذي قضى بين صفوفه ثلاثة مواسم بين عامي 2006 و2008 وخاض معه 143 مباراة.

وحصل سيلفا على تصريح بالانضمام إلى فلومينينسي قبل نهاية عقده في تشيلسي في الأول من يوليو المقبل.



وانضم اللاعب البالغ من العمر 39 عاما لصفوف تشيسي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي في 2020 بعقد مدته عام واحد فقط، لكنه أصبح ركيزة أساسية في دفاع الفريق أثناء فترة انتقالية في تشيلسي.



وفي موسمه الأول مع تشيلسي توج سيلفا مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخ النادي الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر سيتي في المباراة النهائية.