فيرديناند: ضربوا صلاح بـ"عصا".. وقللوا من "احترامه"

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شن ريو فيرديناند مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق هجوماً على نظرائه محللي القنوات التلفزيونية إذ اعتبر أنهم "متفقون" على مهاجمة النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول والتقليل من احترامه.

وكان صلاح عرضة للكثير من الانتقادات الموجهة من لاعبين قدامى في ليفربول مثل داني ميرفي، الذي يرى أن استمراره مع النادي لم يعد ضرورياً، وبول إينس الذي قال إن النجم المصري لا يعتبر من لاعبي النخبة حول العالم، بينما يعتقد غرايم سونيس أنه "أكثر لاعب أناني شاهده على الإطلاق".



وقال فيرديناند بطل الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات مع مانشستر يونايتد عبر برنامج "فايب ويذ فايف": محمد صلاح تعرض لحملة تقليل من احترامه، أشاهد ما يقوله كثيرون، بدا الأمر وكأنهم يضربونه بعصا.

وأتبع: منذ متى وهناك شكوك حول مستوى محمد صلاح؟ أنا أعتقد أنه لاعب عالمي لعدة سنوات، ربما تراجع قليلاً هذا الموسم، لكنه ما زال رائعاً.



وواصل لاعب إنجلترا في 81 مباراة دولية: ريال مدريد فاز بدوري أبطال أوروبا موسم 2017-2018 بسبب خروج صلاح مصاباً، ولو استمر داخل الملعب لكانت النهاية مختلفة، إنه لاعب عالمي وأرقامه لا يمكن التشكيك بها، ومجدداً أقول إنهم لا يحترمونه.

وختم ريو حديثه: شاهدت غريم سونيس وتروي ديني وسيمون جوردان يتحدثون عنه، لم أستطع تصديق ما سمعته، كان يفتقر إلى الاحترام، وعاملوه وكأنه أي لاعب آخر.

وظهر صلاح بشكل رائع في مباراة ليفربول الأخيرة أمام توتنهام بعدما سجل هدفاً وصنع آخر، وذلك عقب أسبوع من اشتباكه الشهير مع مدربه الألماني يورغن كلوب في مباراة وست هام.

