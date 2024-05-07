قطار الهلال يواصل المسير بنقاط أهلي جدة
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اقترب الهلال من التتويج بلقب دوري روشن السعودي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه المثير على مضيفه أهلي جدة 2-1 يوم الاثنين ضمن منافسات الجولة 30 من المسابقة.
وتقدم الأهلي عن طريق فراس البريكان في الدقيقة 30، قبل أن يدرك ألكسندر ميتروفيتش التعادل للهلال في الدقيقة 52، لكن في الدقيقة 89 سجل البرازيلي مالكوم هدف الفوز بعدما راوغ عدداً من لاعبي أهلي جدة قبل أن يسكنها الشباك.
ورفع الهلال رصيده إلى 86 نقطة في المركز الأول، بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني، ليصبح بحاجة لنقطة واحدة من المباريات الأربع المتبقية لحسم لقب الدوري لصالحه، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 55 نقطة في المركز الثالث.
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