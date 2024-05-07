كروس يضحي لأجل ألمانيا.. "امتنع عن تناول الحلويات"

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أكد فيليز كروس شقيق توني كروس نجم ريال مدريد الإسباني أن شقيقه قدم تضحية كبيرة بالتوقف عن تناول الحلويات من أجل أن يصبح جاهزا للمشاركة مع منتخب ألمانيا في كأس أوروبا الصيف المقبل.

وقال فيليز كروس اللاعب السابق لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" يوم الثلاثاء: أعتقد أنه تخلى عن الحلويات منذ بداية العام، الأمر كله يتعلق بالمكاسب المئوية الصغيرة التي يمكنك تحقيقها.



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واعتزل كروس (34 عاماً) المتوج قبل أيام قليلة بلقب الدوري الإسباني للمرة الرابعة مع ريال مدريد ، اللعب الدولي في 2021 لكنه تراجع عن قراره بهدف المشاركة مع المنتخب في بطولة "يورو 2024" التي تستضيفها ألمانيا.

وبهدف الإبقاء على مسيرته لأطول فترة ممكنة يتبع كروس نظاما غذائيا صارما بالإضافة إلى برنامج خاص باللياقة البدنية.

وأشار فيليز كروس لاعب فيردر بريمن ويونيون برلين سابقا: لم أندهش من ظهوره هذا الموسم بنفس المستوى الذي كان عليه في السنوات العشر الأخيرة مع ريال مدريد.