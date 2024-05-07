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غربال هولندا
غربال خلال مشاركته في كأس العالم 2022

"غربال" يضبط قمة الترجي والأهلي في نهائي إفريقيا

العربية.نت
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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين الجزائري مصطفي غربال حكما لذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي الرياضي التونسي وضيفه الأهلي المصري التي ستقام 18 مايو في ملعب رادس الأولمبي.

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وأكد "كاف" يوم الثلاثاء أن غربال سيكون حكما لمباراة الذهاب، ويعاونه مواطناه مقران قوراري وأكرم زهروني كحكمين مساعدين، والليبي معتز الشلماني حكما رابعا، ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو الموريتاني دحان بيدا.

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ويدير مواجهة الإياب التي ستقام في القاهرة يوم 25 مايو الجاري الكونغولي جون جاك نادالا ويعاونه الغاني دانيال لاريا والسوداني محمد عبدالله إبراهيم، وفي غرفة تقنية الفيديو يتواجد الجزائري لحلو بن براهم.

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