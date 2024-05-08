أسطورة فرنسا ينصح مبابي بتجاهل ريال مدريد.. والانتقال للسعودية

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نصح مارسيل ديسايي بطل كأس العالم مع فرنسا عام 1998 مواطنه كيليان مبابي بعدم الذهاب إلى ريال مدريد والانتقال إلى الدوري السعودي بدلا من ذلك.

وتعرض مبابي لانتقادات حادة بعد قضائه 7 أعوام مع باريس سان جيرمان عجز فيها عن التتويج مع الفريق بدوري أبطال أوروبا مختتماً الفترة الطويلة بوداع مر أمام دورتموند الألماني في نصف النهائي دون تسجيل أي هدف.

ووجه ديسايي الذي لعب لمصلحة ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي نصيحة نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الثلاثاء قال فيها: لا أنصح مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، فهو ليس الخيار المناسب له، فينيسيوس يلعب على الجناح الأيسر، وفي العمق يتواجد جود بيلنغهام، ما يعني أن كيليان لن يكون الخيار الأول فأمامه الكثير من النجوم، أظن أن عليه الانتقال إلى قارة أخرى.

وزاد النجم الفرنسي الذي خاض 118 مباراة مع بلاده: أعتقد أن على مبابي الانتقال إلى الدوري السعودي حتى لو لعام واحد، فالملاعب ممتلئة بالجماهير والمسابقة تحظى بمتابعة في جميع أنحاء العالم والتنافسية عالية في المسابقة، لذلك أظنه خيار مناسب.