الترجي يودع كأس تونس قبل لقاء الأهلي المرتقب

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واصل الترجي التونسي نتائجه المهتزة قبل مواجهته المرتقبة مع الأهلي المصري في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعدما ودع كأس تونس من دور 32 يوم الأربعاء عقب خسارته أمام محيط قرقنة "درجة ثانية" بنتيجة 2-1.

وبادر محيط قرقنة بالتسجيل عن طريق جعفر موسى في الدقيقة 69، لكن ياسين مرياح أدرك التعادل للترجي في الدقيقة 89 من ركلة جزاء، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1، وخلال الوقت الإضافي فجر محيط قرقنة مفاجأته المدوية، بعدما أضاف الهدف الثاني بتوقيع محمد أمين زيتوني في الدقيقة 112، ليطيح بالترجي مبكرا من المسابقة.

وتواصلت عقدة الترجي مع لقب كأس تونس، بعدما عجز عن التتويج بالمسابقة للموسم الثامن على التوالي، حيث يعود آخر لقب فاز به في البطولة إلى موسم 2015 - 2016، علما بأنه البطل التاريخي للمسابقة، التي حمل كأسها 15 مرة.