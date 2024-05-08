ترزيتش: تأهل دورتموند الأوروبي عوّض خيبة بايرن

دقيقتان للقراءة

أكد إيدن ترزيتش مدرب بروسيا دورتموند إن فوز فريقه 2-صفر في مجموع المباراتين على باريس سان جيرمان الثلاثاء وهو ما قاده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عوض خيبة أمله في الأمتار الأخيرة لدوري الدرجة الأولى الألماني الموسم الماضي.

وأظهر دورتموند رباطة جأش كبيرة ليبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة والأولى منذ 2013 بعد أن قاد ماتس هوملز فريقه للفوز 1-صفر إيابا.

وتوجه ترزيتش إلى جماهير دورتموند عقب المباراة ليقدم لها الشكر بعد أن فشل الموسم الماضي في الفوز بلقب الدوري الألماني بعد تعثره في اليوم الأخير.







وقال ترزيتش متذكرا كيف انتزع بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني من دورتموند بفارق الأهداف: الموسم الماضي، خسرنا البطولة على ملعبنا في الجولة الأخيرة. أنا سعيد لأننا نستطيع الآن رد الجميل للجماهير، فالذهاب إليها لحظة عاطفية للغاية، لحظة جميلة. كنا نتمنى ذلك في الجولة الأخيرة من الموسم الماضي. لكن اليوم يمكننا رد الجميل. الآن سنفعل كل شيء لإعادة الكأس إلى الوطن.







وسيلتقي دورتموند في النهائي مع الفائز من مواجهة ريال مدريد البطل 14 مرة وبايرن ميونخ.



وقال ترزيتش: قبل مباراة (دور 16) ضد أيندهوفن، تحدثنا لأول مرة عن مدى قصر الرحلة إلى لندن، وفي ذلك الوقت، كان الكثيرون لا يزالون في حيرة من أمرهم. لقد تطورنا مع كل مباراة وأدركنا في النهاية أننا يمكن أن نصبح الفريق الذي يفاجئ الجميع في النهاية. الآن أنا سعيد جدا بالوصول إلى النهائي مع فريقي.







وقدم دورتموند موسما متقلبا في الدوري الألماني ويحتل حاليا المركز الخامس قبل مباراتين متبقيتين.