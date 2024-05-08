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جماهير إنجلترا
صورة لجماهير إنجلترا خلال بطولة أوروبا التي أقيمت قبل 3 أعوام

تمديد ساعات عمل الحانات في حال تأهل إنجلترا إلى نصف نهائي "يورو 2024"

العربية.نت
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سمحت الحكومة البريطانية بتمديد ساعات عمل الحانات حتى الواحدة صباحاً بالتوقيت المحلي إذا تأهل منتخب إنجلترا أو أسكتلندا إلى نصف نهائي بطولة أوروبا المقبلة التي تستضيفها ألمانيا الشهر المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" فإنه سيتم السماح للمنشآت الترفيهية بالبقاء مفتوحة لساعتين إضافيتين في أيام المباريات إذا تأهل أي من الفريقين للدور قبل النهائي، أو النهائي، لمنح المشجعين الفرصة للاحتفال أو المواساة.

وتأتي هذه الخطوة، التي تشمل الحانات والمطاعم في إنجلترا وويلز، بعد مشاورات أجريت بنهاية العام الماضي، وتهدف لدعم قطاع الضيافة.

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وقال جيمس كليفرلي وزير الداخلية البريطاني: استمعنا للجمهور من خلال التشاور وسنمدد ساعات عمل الحانات المرخصة إذا تأهل منتخب إنجلترا أو اسكتلندا للدور قبل النهائي أو النهائي في يورو 2024، هذه الخطوة ستسمح للأصدقاء، والعائلات، والمجتمعات بالاجتماع معا لفترة أطول لمشاهدة منتخب بلادهم وهو يحاول التتويج باللقب.

وتفتح البطولة بلقاء ألمانيا المستضيفة مع أسكتلندا يوم 14 يونيو، بينما تقام منافسات الدور قبل النهائي يومي الثلاثاء 9 و10 يوليو، فيما تقام المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 14 يوليو.

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