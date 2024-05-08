توخيل: فاجأني حب كين للـ"كابوتشينو"

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دعا مدرب بايرن ميونيخ الألماني توماس توخيل المهاجم الانجليزي هاري كاين لقيادة العملاق البافاري على حساب ريال مدريد الاسباني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لكنه كشف في الوقت عينه ولع قائد منتخب "الأسود الثلاثة" لتناول الكابوتشينو، وذلك على هامش لقاء الإياب في نصف النهائي الأربعاء.

وسجّل مهاجم توتنهام الانجليزي سابقًا 44 هدفا في 44 مباراة هذا الموسم، في عامه الاول مع النادي البافاري في مختلف المسابقات.

ونجح كاين الذي لم يحرز بعد اي لقب في مسيرته في تسجيل هدف من ركلة جزاء في لقاء الذهاب الذي انتهى 2-2 في ميونيخ الاسبوع الماضي لتبقى المواجهة مفتوحة بين بايرن المتوج باللقب القاري ست مرات امام مضيفه ريال مدريد حامل الرقم القياسي بـ 14 لقبًا قياسيًا في سانتياغو برنبايو.

وقال توخيل في مؤتمره الصحافي "كنا نعرف اننا سنحصل على شخصية كبيرة داخل غرفة الملابس، إضافة الى قدرته على التسجيل والتحرّك والتعامل مع الضغط".

وتابع "كان قائدا لتوتنهام وهو قائد منتخب إنكلترا. جلب كل شيء نطمح اليه، وآمل في ان يتمكن من إثبات هذه النقطة وتقديم أداء جيد".

وعرّج توخيل عند سؤاله عن الشيء الذي تفاجأ به في شخصية كاين الذي يتصدر ترتيب هدّافي دوري الابطال بثمانية اهداف بالتساوي مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي. أجاب مازحاً "كمية الكابوتشينو التي يشربها يومياً، هذا أمر مضحك".

وتابع "إنه أمر مدهش للغاية. في كل مرة اتوجه فيها إلى المطبخ، اراه على ماكينة القهوة ويتناول الكابوتشينو. من الواضح أنه أمر جيد - لقد بدأت في القيام بذلك، ويبدو الرجل بصحة جيدة وهو في حالة جيدة".