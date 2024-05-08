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هوملز
هوملز سجل الهدف الوحيد

دورتموند يقصي باريس ويتأهل إلى نهائي دوري الأبطال

العربية.نت
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تأهل بوروسيا دورتموند الألماني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 11 عاماً وذلك بعدما كرر فوزه بهدف دون رد على مضيفه باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء في إياب نصف النهائي.

وقدم المخضرم ماتس هوملز نفسه بطلاً لقصة التأهل بعدما تألق بالذود عن مرمى الألمان قبل أن يحرز هدف الفوز الوحيد ويتأهل بطل نسخة موسم 1996-1997 إلى النهائي مستفيداً من فوزه بمجموع المباراتين 2-0.

وكان هوملز لاعباً في دورتموند عندما بلغ النهائي عام 2013 والذي كسبه بايرن بهدفين مقابل هدف.

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وفاز دورتموند في الذهاب بفضل هدف نيكلاس فولكروغ على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

وفشل باريس سان جيرمان بالوصول إلى النهائي الذي خاضه مرة واحدة في تاريخه، وذلك عام 2020 قبل الخسارة من بايرن الألماني.

وينتظر دورتموند الفائز من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ لمواجهته في ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن في الأول من يونيو المقبل.

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