رونالدو يبحث عن كتابة التاريخ أمام الأخدود

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يبحث البرتغالي كرستيانو رونالدو نجم نادي النصر عن معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد أهداف وأكبر عدد مساهمات في موسم واحد في مسابقة دوري روشن السعودي المسجل باسم المغربي عبدالرزاق حمدالله وذلك عندما يحل فريقه ضيفاً على الأخدود.

ووصل رونالدو متصدر هدافي الدوري السعودي حتى الآن إلى 32 هدفا في المسابقة بفارق هدفين عن الرقم القياسي الذي أحرزه المغربي عبدالرزاق حمدالله في موسم 2018 – 2019.

ويستهدف رونالدو تجاوز الرقم القياسي لعدد المساهمات في موسم واحد، ففي 2018 – 2018 سجل حمدالله 43 مساهمة بصناعته 9 أهداف بينما وصل رونالدو حتى الآن إلى 42 مساهمة بعد صناعته 10 أهداف حتى الآن.

ومنذ وصول رونالدو إلى النصر في يناير 2023، استطاع البرتغالي تسجيل "هاتريك" 6 مرات في مرمى الوحدة، رباعية وثلاثية، والفتح وضمك والطائي وأبها.

وفي المقابل يسعى الأخدود إلى الابتعاد عن مراكز الهبوط إذ يتعادل في النقاط مع صاحب المركز السادس عشر نادي أبها.