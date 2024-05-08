شكوك الإسبان تحاصر مبابي.. "هل نحتاجه فعلاً؟"

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أثار مستوى الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان التساؤلات في الصحافة الإسبانية قبل أسابيع من إعلان انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد الإسباني ومدى حاجة الأخير فعليا لخدمات بطل مونديال 2018.

وودع باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا الحالية بالخسارة من دورتموند الألماني بنتيجة إجمالية 2 – صفر، عجز فيها الفرنسيون ونجمهم مبابي من التسجيل في أكثر من 180 دقيقة.

وعنونت "ماركا" الإسبانية مرارة الخروج الفرنسية قائلة "حطام مبابي" بينما كتبت "آس": مبابي يودع العاصمة الفرنسية بالألم أكثر من المجد.

ولم يتوان خوان كارلوس نافارو عبر مقاله في "فيتشاخيس" عن انتقاد اللاعب، مبينا أن مبابي لعب مباراة سيئة لم تعد بالفائدة عليه سوى القليل قبل أن يضيف الشكوك حول حاجة مدريد للاعب وأن الأخير هو من يحتاج ريال مدريد.

وأضاف نافارو: مبابي هو من يحتاج الريال، لأنه إن كان يريد الفوز بدوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية فإن هذا الفريق هو الأنسب، بينما من الناحية الأخرى فإن ريال مدريد يبين لنا أنهم يستطيعون اللعب من دونه بشكل مثالي.

وأوضح خوسيه بيدريرول مقدم برنامج "إل تشيرينغيتو" الشهير: أكد مبابي بالأمس أنه لن يفوز بدوري أبطال أوروبا إلا مع ريال مدريد.

ولم تكن "ريليفو" أقل حدة من السابقين في انتقاد مبابي وإثبات أن الفرنسي يحتاج لأن يكون أكثر شراسة مع فريقه الجديد ريال مدريد: يودع مبابي الأبطال مع باريس وكل شيء يشير إلى عدم ارتدائه هذا الشعار في الأبطال، والخروج من دورتموند يكتب نهايته مع باريس بعد 7 أعوام منذ قدومه إلى العاصمة ليودع في مباراة "رمادية" أمام الأمان, ولكن عندما تفكر في وجهته القادمة فريال مدريد هو المحطة، وفي حال حدث ذلك، سيتطلب من مبابي أن يبذل أكبر مجهود لديه ليثبت جدارته في فريق يحقق البطولات بدونه.