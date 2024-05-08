غياب شيكابالا عن نهائي الكونفدرالية

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أعلن البرتغالي جوزيه غوميز المدير الفني للزمالك المصري القائمة التي ستسافر إلى المغرب الخميس لمواجهة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية لكرة القدم، والتي شهدت غياب المخضرم شيكابالا.



وشهدت قائمة الزمالك عودة الثلاثي يوسف إبراهيم أوباما ومحمد أشرف روقا والحارس محمد صبحي بعد تعافيهم من الإصابة، فيما يغيب كل من محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق ومصطفى شلبي ومصطفى الزناري للإصابة، ومحمود علاء لأسباب فنية وعبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر لعدم قيدهم بالقائمة الأفريقية.

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ويلعب الزمالك في ضيافة نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل، بينما يستضيف لقاء الإياب بعد أسبوع من ذلك التاريخ.