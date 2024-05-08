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الصورة المعروضة على موقع دار المزاد الشهيرة

فتح باب المزايدة على "منديل ميسي".. البداية 300 ألف دولار

لندن - رويترز
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بدأت المزايدة يوم الأربعاء على منديل كتب عليه نادي برشلونة تعهدا بالتعاقد مع ليونيل ميسي البالغ حينها 13 عاما قبل أن يصبح أحد عظماء كرة القدم لتصل العروض المبكرة إلى ما يقرب من 300 ألف دولار.

وتم التوقيع على المنديل في ديسمبر 2000 حين اتفق كارليس ريشاك، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، مع هوراسيو غاجيولي وكيل أعمال اللاعب، على ضم المراهق الأرجنتيني الذي أصبح فيما بعد الهداف التاريخي للنادي.

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وبلغ سعر المزايدة على الوثيقة، التي وصفتها دار مزادات بونهامز البريطانية بأنها "حبر أزرق على منديل شمعي إسباني"، 220 ألف جنيه استرليني (274824 دولارا) بعد وقت قصير من فتح المزاد وفقا لموقع الدار على الإنترنت.

وتنتهي المزايدة عبر الإنترنت في 17 مايو ويبلغ السعر الاسترشادي ما بين 300 ألف و500 ألف جنيه إسترليني.

وقال مارك ساندز كبير مسؤولي التسويق في دار بونهامز "لم يكن الأمر ملزما قانونيا أبدا (لبرشلونة)، لكنه يوضح الارتباط العاطفي العميق أو بداية الارتباط العميق الذي نشأ بين ميسي وبرشلونة".

وساعد اللاعب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات برشلونة في تحقيق 35 لقبا، حيث شارك في 782 مباراة وسجل 674 هدفا.

وأضاف ساندز "إذا كنت تحب كرة القدم، فستعرف كل شيء عن ليونيل ميسي وتدرك أنه عرف أجيالا بكرة القدم. إذا كنت تريد قطعة من هذا التاريخ، فهذا هو الشيء الذي يجب عليك الحصول عليه".

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