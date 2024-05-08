فيورنتينا يجتاز بروج ويبلغ نهائي المؤتمر الأوروبي

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صعد فريق فيورنتينا الإيطالي للمباراة النهائية في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بعدما تعادل مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي 1-1 يوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي بمدينة فلورنسا الإيطالية بفوز فيورنتينا 3 - 2، ليظفر الفريق الإيطالي بورقة الترشح للمباراة النهائية، عقب فوزه 4 -3 في مجموع المباراتين.

وعلى ملعب "جان برايدال" بادر بروج بالتسجيل عن طريق ماكسيم دي كويبر، لكن الأرجنتيني لوكاس بيلتران منح التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.



وأنهى بروج المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الغاني دينيس أودوي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لحصوله على الإنذار الثاني.

وضرب فيورنتينا، الذي تأهل للنهائي الثاني على التوالي في البطولة، موعدا في المباراة النهائية التي تقام في 29 مايو الجاري بالعاصمة اليونانية أثينا، مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين أولمبياكوس اليوناني وأستون فيلا الإنجليزي، إذ انتهى لقاء الذهاب بفوز الأول 4-2 على أرض الأخير.