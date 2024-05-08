اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
فيورنتينا
لاعبو فيورنتينا يحتفلون عقب خطف البطاقة

فيورنتينا يجتاز بروج ويبلغ نهائي المؤتمر الأوروبي

روما - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

صعد فريق فيورنتينا الإيطالي للمباراة النهائية في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بعدما تعادل مع مضيفه كلوب بروج البلجيكي 1-1 يوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي بمدينة فلورنسا الإيطالية بفوز فيورنتينا 3 - 2، ليظفر الفريق الإيطالي بورقة الترشح للمباراة النهائية، عقب فوزه 4 -3 في مجموع المباراتين.

وعلى ملعب "جان برايدال" بادر بروج بالتسجيل عن طريق ماكسيم دي كويبر، لكن الأرجنتيني لوكاس بيلتران منح التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

إيقاف لوكاكو مباراة واحدة بعد طرده أمام فيورنتينا رياضة عالمية إيقاف لوكاكو مباراة واحدة بعد طرده أمام فيورنتينا

وأنهى بروج المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الغاني دينيس أودوي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لحصوله على الإنذار الثاني.

وضرب فيورنتينا، الذي تأهل للنهائي الثاني على التوالي في البطولة، موعدا في المباراة النهائية التي تقام في 29 مايو الجاري بالعاصمة اليونانية أثينا، مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين أولمبياكوس اليوناني وأستون فيلا الإنجليزي، إذ انتهى لقاء الذهاب بفوز الأول 4-2 على أرض الأخير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
بعد قرار الحظر.. تيك توك تتحدى واشنطن وتلجأ للقضاء بعد قرار الحظر.. تيك توك تتحدى واشنطن وتلجأ للقضاء
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط