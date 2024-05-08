قبل "ماسترز" روما.. نادال: الأمور تتحسن تدريجاً

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أبدى أسطورة كرة المضرب الإسباني رافايل نادال تفاؤله قبل خوض غمار دورة روما لماسترز الألف نقطة، مشيراً إلى ان الأمور تسير "من حسن إلى أحسن" في ما يتعلق بلياقته البدنية.

وقال نادال في مؤتمر صحافي في العاصمة الإيطالية يوم الأربعاء "الأمور تسير من حسن الى أحسن من الناحية البدنية كما من ناحية كرة المضرب. أنا هنا لأقدّم افضل ما لدي".

وأضاف ابن السابعة والثلاثين المتوّج بـ22 لقباً كبيراً "جميع المباريات أصبحت أكثر صعوبة وغير متوقعة بالنسبة الي مقارنة بالماضي لا سيما على الأرض الترابية".

وتابع "طبعا، ثمة صعود وهبوط وهذا الأمر يتغيّر مع الايام، عشت لحظات صعبة في مدريد وهنا ايضاً لكن مسار عملية التعافي في تصاعد".

واوضح الماتادور "أنا سعيد اكثر من مستواي حالياً مما كنت عليه قبل شهر. كان من المستحيل بالنسبة الي المشاركة في برشلونة".

بيد أنه رفض التفكير ببطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في الغراند سلام المقررة في الفترة من 26 مايو الى التاسع من يونيو المقبل بقوله "انا في روما، ولا افكر بما بعد ذلك" مؤكدا مرة جديدة بانه لن يشارك في البطولة الفرنسية التي احرز لقبها 14 مرّة قياسية، إلا اذا كان جاهزا مئة في المئة.

وعانى نادال الكثير من الإصابات في السنتين الأخيرتين وغاب عن الملاعب لفترة طويلة ليتراجع ترتيبه في التصنيف العالمي كثيراً، علماً بأنه يحتل حالياً المركز 305.

وأحرز نادال اللقب في روما 10 مرّات آخرها عام 2021 وهو رقم قياسي.

ويلتقي نادال في الدور الأوّل الخميس مع البلجيكي زيزو بيرغس المصنف 108 عالمياً والمتأهل من التصفيات.