الاتحاد والاتفاق.. مباراة "النيران الصديقة" الأكثر في تاريخ "المحترفين"

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يدخل اتحاد جدة والاتفاق مباراتهما لأهداف متباينة إلا أن الفريقين بحسب شركة "أوبتا" الشهيرة للإحصاءات يجتمعان في اعتبارهما أكثر من سجل لاعبوهما نيرانا صديقة في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف الاتحاد نظيره الاتفاق في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن مباريات الجولة 31 من دوري روشن السعودي وقبل 3 مراحل من نهاية المسابقة التي انطلقت في أغسطس الماضي.

ويهدف الاتحاد إلى بلوغ أحد المركزين الثالث أو الرابع، إذ يؤهله الأول إلى دوري أبطل آسيا للنخبة ويفصله عنه 5 نقاط، بينما يخوله المركز الرابع إلى لعب كأس السوبر السعودي، ويفصله عنه نقطتان.

ويسعى الاتفاق إلى إيقاف سلسلة خسائره وتعثراته بعدما خسر من الفيحاء الجولة الماضية وتعادل مع مع الرائد والوحدة، إذ يعود آخر انتصار للفريق الأخضر والأحمر إلى أوائل أبريل عندما فاز على الفيحاء.

ووفقا لـ "أوبتا" الشهيرة بجمع ونشر الإحصائيات الرياضية فإن مباراة الاتحاد والاتفاق منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين شهدت تسجيل 7 أهداف بينهما وهو الأكثر بين فريقين في المسابقة.

ويعود أول هدف عكسي في مواجهة الفريقين إلى الجولة الثانية من موسم 2012 – 2013 حينها فاز الاتحاد 3 – صفر بثنائية محمد نور وفهد المولد وهدف حسن كادش العكسي آنذاك.

وفي موسم 2016 – 2017 هزم الاتحاد الاتفاق 4 – 1 سجل حينها للفريق الشرقاوي اللاعب الكاميروني أمينو بوبا بينما أحرز المصري محمود كهربا ثنائية وفهد المولد وجمعان الدوسري بالخطأ رباعية الاتحاد.

في الموسم اللاحق، حقق الاتحاد الفوز على الاتفاق 2 – 1 سجلها التونسي أحمد عكايشي والعراقي لاعب الاتفاق أحمد خلف.

في الجولة قبل الأخيرة لموسم 2017 – 2018، هزم الاتحاد الاتفاق 4 – 2 استفاد الفريق الغربي من ثنائية ربيع سفياني وهدفا الكويتي فهد الأنصاري وجمال باجندوح بينما أحرز ثنائية الاتفاق التونسي فخر الدين بن يوسف ومدافع الاتحاد ياسين حمزة.

وعرفت مواجهة الفريقين في ذهاب موسم 2019 – 2020 هدفين عكسيين لكل فريق للمرة الأولى، فبعد أن تقدم الاتحاد بهدف عبدالإله المالكي سجل زميله زياد الصحفي هدف التعادل للاتفاق قبل أن يتكفل سيدريك يامبيري من أفريقيا الوسطى بهدف الفوز الاتحادي.

وكانت آخر مواجهة تشهد هدفا عكسيا بين الفريقين في الجولة الرابعة عشرة من موسم 2021 – 2022 حينها تقدم الاتفاق بهدف زياد الصحفي العكسي والسويدي روبن كوايسون قبل أن يفوز الاتحاد بثلاثية من هدفي هارون كمارا وزياد الصحفي.