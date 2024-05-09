الإصابة تهدد غنابري بالغياب عن بطولة أوروبا
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بات من المحتمل أن يغيب سيرج غنابري جناح بايرن ميونخ عن قائمة منتخب ألمانيا المشاركة في بطولة أوروبا "يورو 2024" الشهر المقبل، وذلك بعد تعرضه إلى إصابة في مباراة ريال مدريد يوم الأربعاء بدوري أبطال أوروبا.
وتعرض غنابري لإصابة في أربطة الركبة مرة أخرى، ويعاني ليروي ساني من إصابة في الفخذ. كما أن جمال موسيالا غير جاهز من الناحية البدنية.
وسيضطر يوليان ناغلسمان، المدير الفني للمنتخب الألماني، إلى بدء الاستعداد للبطولة بدون اللاعبين الذين سيشاركون في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، المقررة في الأول من يونيو المقبل في ملعب ويمبلي بلندن.
ويقيم المنتخب الألماني معسكره الإعدادي الأول في الفترة من 26 مايو الجاري وحتى 31 من نفس الشهر.
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