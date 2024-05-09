اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
توخيل بايرن
توخيل في نقاش حاد مع الحكم المساعد

بايرن: ما حدث أمام ريال مدريد كارثة.. لا نريد اعتذاراً

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

شعر بايرن ميونخ بالغضب الشديد بعد قرار التسلل المتأخر ضده في الخسارة 2-1 أمام ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.

وسجل المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع وهو ما كان يُعتقد أنه كان سيأخذ المباراة إلى شوطين إضافيين.

أنشيلوتي: "مرتدات" ريال مدريد وبايرن الأفضل في أوروبا رياضة أنشيلوتي: "مرتدات" ريال مدريد وبايرن الأفضل في أوروبا



ومع ذلك، كان مساعد الحكم قد أشار بالفعل إلى وجود تسلل وأطلق الحكم صفارته قبل أن ينطلق دي ليخت للاحتفال بهدفه، ليفوز ريال مدريد بالمباراة بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وقال توماس توخيل مدرب بايرن: أعتقد أن الأمر واضح للغاية ولا شك أنه يتعارض مع قواعد كرة القدم الحديثة. كارثة. كارثة مطلقة. في الهدف الثاني لريال مدريد سمحوا باستمرار اللعب. القاعدة الواضحة هي أن اللعب يجب أن يستمر. الخطأ الأول ارتكبه مراقب الخطوط والثاني ارتكبه الحكم.

كروس: خبرة ريال مدريد "ستحطم" دورتموند رياضة كروس: خبرة ريال مدريد "ستحطم" دورتموند



وتقدم بايرن عبر تسديدة من ألفونسو ديفيز في منتصف الشوط الثاني لكن ريال عوض تأخره بهدفين متأخرين من خوسيلو ليحجز مقعده في المباراة النهائية.

وزاد دي ليخت أن مساعد الحكم اعتذر له بعد المباراة، بينما أضاف توخيل: إنه أمر صعب للغاية. بالطبع نحن كرياضيين نقبل ذلك. لكنها مباراة في قبل النهائي، لا يتعلق الأمر بانتهاكين للقواعد. يجب على الجميع أن يقدموا أقصى ما لديهم. يجب أن يكون الحكام حاضرين أيضا. هذا ما نتوقعه. لذلك فإن الاعتذار لا يساعد حقا.

وتأهل ريال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في عشر سنوات وسيسعى للفوز بلقبه 15 ليعزز رقمه القياسي عندما يواجه بروسيا دورتموند في استاد ويمبلي في الأول من يونيو المقبل.

مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
مواصفات جبارة لـ "القنبلة الأميركية الغبية" التي يصل وزنها لطن متفجرات مواصفات جبارة لـ "القنبلة الأميركية الغبية" التي يصل وزنها لطن متفجرات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط