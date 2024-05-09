بعد بلوغه النهائي.. هل استفاد دورتموند من رحيل هالاند وبيلينغهام؟

4 دقائق للقراءة

بعد أحد عشر عاماً من الانتظار، يعود بوروسيا دورتموند إلى المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، في موسم لم يكن تألقه متوقعاً خلال الحقبة التي تلت رحيل النجمين إرلينغ هالاند وجود بيلينغهام عن صفوف خامس الدوري الألماني.

بين يوليو 2020 ويوليو 2022، شهد بوروسيا دورتموند لعب اثنين من جواهر كرة القدم العالمية الحالية تحت ألوانه: المهاجم النرويجي هالاند والإنجليزي بيلينغهام. واعدان حلم ببلوغ المجد الأوروبي معهما، أو على الأقل التتويج على الساحة المحلية لوضع حد لهيمنة بايرن ميونخ على الدوري الألماني.

ومع ذلك، مع الماستين هالاند وبيلينغهام اللذين كانا لا يزالان يصقلان موهبتهما في منطقة الرور، لم يصل دورتموند أبدًا إلى الدور نصف النهائي من المسابقة القارية العريقة. على الأكثر ربع نهائي 2021، وخرج بخسارتين أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، وحتى الخروج من دور المجموعات 2022.

في صيف عام 2022، توجه هالاند إلى إنجلترا للانضمام إلى مانشستر سيتي والمشاركة في تتويج الـ"سيتيزنس" باللقب القاري في عام 2023. وبعد اثني عشر شهرًا، وبسعر مرتفع (103 ملايين يورو، بالإضافة إلى 31 مليون يورو مكافأة)، وقع بيلينغهام مع ريال مدريد الذي سيواجه دورتموند في النهائي.

في نهاية المطاف، خلال الموسم الأول بدون نجميه، يحلم دورتموند بالتتويج الأوروبي الثاني له بعد عام 1997.

احتل المركز الأول في مجموعة صعبة جداً، مع باريس سان جيرمان، ميلان الايطالي ونيوكاسل الانجليزي، ثم أقصى أيندهوفن الهولندي وأتلتيكو مدريد الاسباني في ثمن وربع النهائي قبل أن يطيح بسان جيرمان في نصف النهائي ويعود إلى ويمبلي في الأول من يونيو المقبل حيث تقام المباراة النهائية، كما حدث في عام 2013 عندما بلغ النهائي للمرة الثانية وخسر امام مواطنه بايرن ميونخ.

"واجهت العديد من أوجه التشابه قبل العودة إلى نصف النهائي في باريس. هناك واحدة لم نتحدّث عنها بعد: آخر مرة كنا في ويمبلي، كنا أيضًا متخلّفين بفارق 25 نقطة عن متصدّر الدوري"، هذا ما قاله المدرّب الألماني الكرواتي لدورتموند إدين ترزيتش بعد تأهل فريقه.

يتعلق الأمر هنا بمفارقة أخرى لدورتموند. وإذا تألق في مسابقة دوري أبطال أوروبا، فإنه واجه أكبر الصعوبات في الدوري الألماني لمواكبة الوتيرة المجنونة التي حققها باير ليفركوزن وبايرن ميونخ في مرحلة الذهاب، قبل أن ينهار العملاق البافاري بدوره في فبراير الماضي.

دفاع دورتموند الذي كان قوياً بشكل مثير للإعجاب ضد باريس سان جيرمان والذي صاحبه نجاح كبير (أنقذته الخشبات الثلاث لمرماه ست مرات)، ضاعف أخطاءه في الدوري المحلي. فقط دارمشتات الذي صعد الموسم الماضي وهبط هذا الموسم، وكولن الذي يقترب من مرافقته الى الدرجة الثانية، فشلا في تسجيل أي هدف في الدوري الألماني أمام دورتموند.

أخيرًا، يأتي هذا التأهل بعد عام من الصدمة القوية التي تعرض لها في المرحلة الاخيرة من الدوري الموسم الماضي 2022-2023، عندما أهدر دورتموند، المتصدر قبلها بفارق نقطتين، فرصة ذهبية للتتويج بلقب البوندسليغا، الأوّل منذ 2012، ووضع حداً لعقد من الهيمنة لبايرن.

أمام 81365 متفرجاً على ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، انتزع بوروسيا تعادلا بشق الانفس وفي الوقت القاتل من ضيفه ماينز (2-2)، وهي نتيجة لم تكن كافية لأنه في الوقت نفسه فاز بايرن على مضيفه كولن 2-1 بفضل هدف سجّله جمال موسيالا في الدقيقة 88.

"كنا نود أن نشهد مثل هذه اللحظات في المرحلة الاخيرة من الموسم الماضي. كان المشجعون هناك، وعزَّونا في لحظة صعبة جدا. اليوم، تمكنا من رد الجميل لهم قليلاً" هكذا علَّق ترزيتش المعتاد على الجدار الأصفر في دورتموند منذ سن المراهقة.

وأضاف بابتسامة عريضة على وجهه: "سنذهب جميعًا إلى لندن معًا، وسنبذل كل ما في وسعنا لإحضار الكأس ذات الأذنين الطويلتين إلى البيت".