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جورجينيو أرسنال
الإيطالي شارك في 35 مباراة مع أرسنال خلال الموسم الحالي

جورجينو يبحث عن الألقاب بعد تجديد عقده مع أرسنال

لندن - د ب أ
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أكد الإيطالي جورجينو أنه يضع نصب عينيه التتويج بالألقاب مع أرسنال الإنجليزي، وذلك بعدما جدد عقده مع الفريق حتى 2025 يوم الخميس.

وانضم لاعب الوسط (32 عاماً) إلى أرسنال قادما من منافسه اللندني تشيلسي في يناير 2023 وأصبح جزءا مهما من تشكيلة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا والتي تنافس على لقب الدوري الإنجليزي.

وشارك جورجينو في 35 مباراة في كل البطولات حتى الآن في الموسم الجاري، وسجل هدفه الوحيد في دوري أبطال أوروبا في المباراة التي فاز بها الفريق على لنس الفرنسي.

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وأشاد أرتيتا بخبرة اللاعب الإيطالي، والذي سبق له كذلك الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس أوروبا، والآن يرغب في تذوق طعم الألقاب مع أرسنال.

وبسؤاله عن طموحاته بعد توقيع عقد جديد لفترة قصيرة أجاب: الفوز كلما أمكنني ذلك، الاستمتاع باللحظة لأن ذلك أمر هام حقا بالنسبة لي.

وختم: إذا كنت في مكان لا تستمتع فيه ولا تشعر بالسعادة فالأمور تكون صعبة، لذلك فإننا نحاول المضي قدما وأن نصبح سعداء وأن نحقق ما يمكننا تحقيقه.

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