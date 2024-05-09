اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
بيلنغهام
بيلنغهام انتقل إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو

دورتموند في "مأزق".. يفوز بالبطولة أم يكسب أموال بيلنغهام؟

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

بات بوروسيا دورتموند في مأزق حقيقي بعد وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في الأول من يونيو المقبل، إذ أن فوزه بالبطولة سيدر عليه أموالاً أقل مما سيجنيه إذا خسر المباراة.

وتأهل دورتموند عقب تجاوز باريس سان جيرمان 2-0، بينما بلغ ريال مدريد المباراة الختامية عقب فوزه المثير على بايرن ميونخ 4-3 بمجموع المباراتين.

حياة بيلنغهام الخاصة.. "حسناء" هولندية وصديق لـ"الحجوزات" رياضة حياة بيلنغهام الخاصة.. "حسناء" هولندية وصديق لـ"الحجوزات"

وسيكسب دورتموند 20 مليون يورو في حال فوزه بالمباراة النهائية التي تحتضنها العاصمة البريطانية لندن، لكن في حال خسارته وفوز ريال مدريد سيكسب 25 مليون يورو.

وانتقل جود بيلنغهام إلى ريال مدريد الصيف الماضي قادماً من دورتموند الذي أمضى معه 3 أعوام لقاء 103 ملايين يورو، وفي العقد المبرم هناك حوافز إضافية منها فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وسجل اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 20 عامًا 22 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 39 مباراة بجميع المسابقات مع ريال مدريد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
الجيش الإسرائيلي يقيم 4 قواعد عسكرية دائمة بممر نتساريم في غزة الجيش الإسرائيلي يقيم 4 قواعد عسكرية دائمة بممر نتساريم في غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط