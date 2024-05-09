دورتموند في "مأزق".. يفوز بالبطولة أم يكسب أموال بيلنغهام؟

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بات بوروسيا دورتموند في مأزق حقيقي بعد وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد في الأول من يونيو المقبل، إذ أن فوزه بالبطولة سيدر عليه أموالاً أقل مما سيجنيه إذا خسر المباراة.

وتأهل دورتموند عقب تجاوز باريس سان جيرمان 2-0، بينما بلغ ريال مدريد المباراة الختامية عقب فوزه المثير على بايرن ميونخ 4-3 بمجموع المباراتين.



وسيكسب دورتموند 20 مليون يورو في حال فوزه بالمباراة النهائية التي تحتضنها العاصمة البريطانية لندن، لكن في حال خسارته وفوز ريال مدريد سيكسب 25 مليون يورو.

وانتقل جود بيلنغهام إلى ريال مدريد الصيف الماضي قادماً من دورتموند الذي أمضى معه 3 أعوام لقاء 103 ملايين يورو، وفي العقد المبرم هناك حوافز إضافية منها فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.

وسجل اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 20 عامًا 22 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة في 39 مباراة بجميع المسابقات مع ريال مدريد.

