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صلاح أرنولد
صلاح خرج من سباق المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

غضب في ليفربول.. صلاح "مظلوم" واستبعاده "مزحة"

العربية.نت
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أثار استبعاد النجم المصري محمد صلاح من قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم غضب جماهير ليفربول الإنجليزي، معتبرين أنه أحد أكثر اللاعبين المظلومين في كرة القدم العالمية حالياً.

وتم ترشيح 8 لاعبين للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وهم إيرلنغ هالاند وفيل فودين من مانشستر سيتي، مارتن أوديغارد وديكلان رايس من أرسنال، أولي واتكينس مهاجم أستون فيلا ونظيره ألكساندر إيساك لاعب نيوكاسل، فيرجل فان دايك من ليفربول وكول بالمر لاعب تشيلسي.

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ونقل موقع "روسينغ ذا كوب" المهتم بأخبار ليفربول الإنجليزي غضب جماهير "الحمر" من هذا التجاهل للنجم المصري الأيقوني إذ كتب: بالتأكيد أن صلاح لن يكون سعيداً في نهاية الأسبوع الحالي بعد تجاهله، إذ أنه قدم مستويات باهرة خلال الموسم لكن مجدداً يصطدم بالتجاهل، فهو للأسف أحد أكثر اللاعبين المظلومين في عالم كرة القدم.

وأتبع: يبدو أن البعض لا يقدر جودة صلاح الذي يعتبر مستواه متراجعاً بعض الشيء هذا الموسم، لكنه أحد أفضل اللاعبين في المسابقة، ولا يتفوق عليه في سباق المساهمات التهديفية سوى كول بالمر وإيرلنغ هالاند وأولي واتكينس وجميعهم تم ترشيحهم للجائزة بينما تم استبعاد صلاح.

وزاد الموقع في دفاعه عن الهداف: ما حدث عبارة عن "مزحة" فقد تم ترشيح فودين الذي سجل وصنع أقل من صلاح، فيما ساهم الأخير بـ28 هدفاً خلال 30 مباراة في الدوري الإنجليزي.

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