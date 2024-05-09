كان يتعاطف مع نوير.. ويذكره بقصة كأس العالم

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أعرب أوليفر كان، حارس مرمى بايرن ميونخ السابق عن تعاطفه مع مانويل نوير حارس الفريق الحالي، بعد الخطأ الذي ارتكبه في الهدف الأول الذي أحرزه خوسيلو في المباراة التي فاز بها ريال مدريد 2 - 1 في إياب الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وتذكر الرئيس التنفيذي السابق لبايرن ميونخ الخطأ الذي ارتكبه في نهائي كأس العالم 2002 عندما سجل رونالدو الهدف الأول للمنتخب البرازيلي في المباراة التي خسرها المنتخب الألماني بهدفين.



وقال كان في تصريحات لصحيفة "بيلد" يوم الخميس: كان لدينا الوقت في 2002. لسوء الحظ، مانويل ارتكب الخطأ في الدقيقة 88. قام بتصديات رائعة قبل الوقوع في الخطأ. هذا جزء من حياة حارس المرمى القاسية.

وأضاف كان: رغم الخطأ لدى نوير خبرة كافية للتعامل معه. بايرن كان قريبا للغاية.



