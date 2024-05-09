كروس: خبرة ريال مدريد "ستحطم" دورتموند

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يعتقد الدولي الألماني توني كروس بأن ريال مدريد الإسباني يتمتع بحظوظ وافرة للفوز على بوروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول في الأول يونيو المقبل في لندن.

وقال كروس عقب الفوز على بايرن ميونخ بسيناريو مثير في نصف النهائي: أنا واثق ومقتنع بأننا سنكون على قدر المسؤولية.



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وأشار كروس إلى أن دورتموند لم يشارك في المباريات النهائية لدوري الأبطال بقدر ما شارك ريال مدريد، وزاد: إنها أجواء مختلفة تماما، في ويمبلي، تغزوك مشاعر أخرى، أتمنى أن يؤثر ذلك علينا بشكل أقل وأن نستفيد على الأقل من الخبرة هناك ونفوز باللقب.