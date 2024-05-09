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لم ينشر اسم اللاعب لوسائل الإعلام

لاعب في الدوري الإنجليزي يفقد الوعي بسبب إدمانه على "غاز الضحك"

العربية.نت
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كشفت "ديلي ميل" البريطانية عن إدمان أحد اللاعبين الشبان في الدوري الإنجليزي الممتاز على تعاطي أكسيد النيتروس المعروف بـ "غاز الضحك".

ووفقا للوسيلة الإعلامية البريطانية فإن اللاعب مثل منتخب بلاده للشباب وفضل إخفاء هويته للحفاظ على سمعته، خاصة وأن اللاعب طلب مساعدة المختصين للتخلص من هذا الإدمان.

يعاني اللاعب مجهول الهوية من إدمان شديد لهذه المادة، ففي أبريل الماضي دخل عليه أحد أقربائه ليراه فاقدا للوعي محاطا بعبوات المادة مسببة الإدمان، ليطلب له المساعدة.

وبحسب "ديلي ميل" فإن أفراد الخدمات الإسعافية وجدوا اللاعب فاقدا للوعي عندما حاولوا التحدث إليه، كما زعمت الصحيفة أن الشرطة كذلك أتت إلى موقع اللاعب.

ولا تعد هذه الحالة هي الأولى التي يتعاطى فيها نجوم الدوري الإنجليزي مواد كيميائية إذ سبق والتقطت الكاميرات عددا من لاعبي أرسنال وهم يستنشقون البالونات خلال فترة المدرب الإسباني أوناي إيمري.

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