نادال يعبر زيزو بصعوبة في "ماسترز" روما

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عانى الإسباني رافايل نادال لبلوغ الدور الثاني من دورة روما لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب حيث احتاج إلى نحو ثلاث ساعات لتخطي عقبة البلجيكي زيزو بيرس الصاعد من التصفيات 4-6 و6-3 و6-4 يوم الخميس في الدور الأول.

ويلتقي نادال، المتوّج بلقب الدورة 10 مرات (رقم قياسي) آخرها عام 2021، في الدور المقبل مع البولندي هوبرت هوركاتش التاسع والسابع في الدورة.

وعاد "ملك" الملاعب الترابية والمتوّج بـ22 لقباً كبيراً بينها 14 في رولان غاروس، إلى روما بعد غياب نحو عامين وتحديداً منذ 2022 بسبب الإصابة التي أثرت كثيراً على مشواره الاحترافي وأبعدته تقريبا عن الموسم الماضي بأكمله، وبسببها تراجع إلى المركز 305 عالميا.

وكافح نادال الذي عانى كثيراً في إرساله، لمدة ساعتين و53 دقيقة أمام المصنف 108 عالميا.

وقال المصنف الأول على العالم سابقاً بعد مباراته: "لم ألعب كثيراً في السنوات الثلاث الماضية، كل شيء أصبح أكثر صعوبة ولا يمكن التنبؤ به بالنسبة لي الآن، لكنني مقتنع بأنني أستطيع اللعب بشكل أفضل من ذلك بكثير".

وأضاف "رافا" الذي سيكمل عامه الـ38 في الثالث من حزيران/يونيو المقبل: "أنا سعيد بهذا الفوز وبأن أتمكن من خوض مباراة أخرى".

واستهل نادال المباراة بأفضل طريقة ممكنة وكسر إرسال البلجيكي في الشوط الرابع وتقدم 3-1، لكن الأخير رد له التحيّة مباشرة مقلصاً الفارق إلى 2-3، قبل أن يفعلها للمرة الثانية في الشوط التاسع ويتقدم 5-4 ثم كسب العاشر وأنهى المجموعة في صالحه 6-4.

وبدأ الماتادور الإسباني المجموعة الثانية بقوة وكسر إرسال بيرس في الشوط الثاني وتقدم 2-0 حتى حسمها في صالحه 6-3.

ونجح نادال في كسر إرسال البلجيكي في الشوط الرابع للمجموعة الثالثة الحاسمة وتقدم 3-1 حتى أنهاها في صالحه 6-4.

وأوقعت القرعة نادال في الجزء الثاني من جدول الدورة والذي يضم حامل اللقب في روما الروسي دانييل مدفيديف الرابع عالميا ووصيفه الدنماركي هولغر رونه، وقد يواجه الأخير في ثمن النهائي، والأول في ربع النهائي في حال واصل كل منهما مشواره في الدورة.

وعاد نادال إلى الملاعب الشهر الماضي وشارك في دورة برشلونة بعد فترة راحة قسرية استمرت ثلاثة أشهر، وخرج من الدور الثاني، قبل أن يخوض غمار دورة مدريد لماسترز الألف وودّع من الدور ثمن النهائي.

ومن المرجّح أن يكون هذا الموسم هو الأخير لنادال، على الرغم من أنه لم يقرر متى سيعلن اعتزاله رسميا.