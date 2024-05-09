نادِ مغمور يساعد دورتموند للفوز على ريال مدريد

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قدم نادي ألكوركون الناشط في الدرجة الثانية الإسبانية مساعدته لدورتموند الألماني لكيفية الفوز على ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، مستفيداً من فوزه الشهير على النادي العريق قبل نحو 15 عاماً.

وبلغ الفريق الألماني النهائي بفوزه ذهابا وإيابا على باريس سان جيرمان الفرنسي فيما تأهل ريال مدريد بعد تعادله ذهابا مع بايرن ميونخ الألماني وفوزه إيابا.

واشتهر نادي ألكوركون في أوساط كرة القدم الإسبانية بعدما أقصى ريال مدريد في بطولة كأس إسبانيا بعام 2009 حينها فاز الفريق المغمور في ذهاب ثمن نهائي المسابقة 4 – صفر في مدريد قبل أن يخسر إيابا 1 – صفر.

ونشر حساب ألكوركون الرسمي على منصة "إكس": إن أردتم نصائحنا لهزيمة مدريد نحن هنا لمساعدتكم، نستطيع التحدث بالألمانية قليلا.