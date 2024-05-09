برشلونة "يحمي" مستقبله بـ"نصف مليار" يورو

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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الخميس تمديد عقد المدافع الشاب باو كوبارسي حتى 2027 وبشرط جزائي يبلغ نصف مليار يورو.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 17 عاما مباراته الأولى مع برشلونة في يناير وحجز منذ ذلك الوقت مقعده في التشكيل الأساسي للفريق الذي يدربه تشافي هيرنانديز، حيث شارك في 20 مباراة أغلبها كأساسي في كل المسابقات.



خلال تلك الفترة، أصبح كوبارسي أصغر مدافع ينضم للمنتخب الإسباني بعدما شارك في المباراتين الوديتين أمام كولومبيا والبرازيل في مارس الماضي.

ويلعب كوبارسي مع برشلونة منذ عام 2018 عقب انضمامه للفريق قادما من أكاديمية جيرونا.

