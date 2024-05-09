"بطل غير متوقع" يأخذ ريال مدريد إلى نهائي دوري الأبطال

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قاد البديل الإسباني خوسيلو فريقه ريال مدريد لملاقاة دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما سجل هدفي فريقه في مرمى بايرن ميونخ بالمباراة التي انتهت 2-1 يوم الأربعاء.

وانتهت مباراة الذهاب في ألمانيا بالتعادل 2-2 الأسبوع الماضي.



وبدا وأن بايرن يسير نحو ملاقاة مواطنه مستفيداً من هدف الكندي ألفونسو ديفز الرائع في الدقيقة 68 على عكس مجريات اللعب، إذ سيطر ريال مدريد على المباراة دون خطورة تذكر من الزوار.

وقبل 9 دقائق من النهاية، دفع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالإسباني خوسيلو المعار من إسبانيول، وسجل الأخير هدف التعادل في الدقيقة 88 مستفيداً من خطأ فادح ارتكبه الألماني المخضرم مانويل نوير.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، حول خوسيلو عرضية المدافع أنتونيو روديغر إلى داخل الشباك ليعلن وصول بطل المسابقة 14 مرة إلى المباراة النهائية التي ستحتضنها العاصمة البريطانية لندن مطلع الشهر المقبل.

