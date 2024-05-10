أرتيتا: عقلي يخبرني أن أرسنال سيتوج بطلاً للدوري الإنجليزي

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قال الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، إنه كان سيقبل بمنصب المدرب في فريقه الحالي لو كان عرض عليه في الوقت الحالي من الموسم في ظل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حتى وإن كان مصير فريقه ليس بيده.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن أرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي في الجولة قبل الأخيرة من الموسم، ويواجه الفريق منافسه مانشستر يونايتد يوم الأحد، قبل مواجهة إيفرتون في الجولة الأخيرة.

ورغم ضعف فرص الفريق في الوقت الحالي للفوز باللقب، أبدى أرتيتا سعادته بموقف فريقه في تلك المرحلة من الموسم.

وقال المدرب الإسباني ردا على إذا ما كان سيوافق على تولي مهمة الفريق في الوقت الحالي: "كنت سأمسك بالقلم وأوقع على العقد".

وأضاف: "عقلي يخبرني حينما اتحدث مع اللاعبين أننا سنرفع لقب الدوري، هذا ما يقوله عقلي في الوقت الحالي وأرغب في أن اتبع عقلي وحدسي".

وتابع أرتيتا: "هذه هي الطريقة التي أرغب في أن يفكر بها كل شخص، أتمنى أن ننجح في ذلك".