إيفرتون يسحب طعنه على خصم نقطتين من رصيده

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قال نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إنه سحب الطعن الذي تقدم به احتجاجا على خصم نقطتين من رصيده عقابا على مخالفة لوائح الربحية والاستدامة في البطولة.

وفرضت العقوبة على إيفرتون في الشهر الماضي وهي ثاني عقوبة من نوعها تطبق على إيفرتون خلال الموسم الحالي.

وعوقب إيفرتون بخصم 10 نقاط من رصيده في نوفمبر الماضي، بسبب مخالفة أخرى للوائح رغم أنها خففت إلى ست نقاط بعد الطعن في فبراير.