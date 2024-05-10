اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
خصمت 6 نقاط من إيفرتون

إيفرتون يسحب طعنه على خصم نقطتين من رصيده

ليفربول - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
0 دقيقة للقراءة

قال نادي إيفرتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إنه سحب الطعن الذي تقدم به احتجاجا على خصم نقطتين من رصيده عقابا على مخالفة لوائح الربحية والاستدامة في البطولة.

وفرضت العقوبة على إيفرتون في الشهر الماضي وهي ثاني عقوبة من نوعها تطبق على إيفرتون خلال الموسم الحالي.

وعوقب إيفرتون بخصم 10 نقاط من رصيده في نوفمبر الماضي، بسبب مخالفة أخرى للوائح رغم أنها خففت إلى ست نقاط بعد الطعن في فبراير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
إصرار نتنياهو على اجتياح رفح يزيد الفجوة مع بايدن إصرار نتنياهو على اجتياح رفح يزيد الفجوة مع بايدن
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط