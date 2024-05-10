بثالث خماسية نظيفة.. الاتفاق يدك مرمى اتحاد جدة
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اكتسح الاتفاق مرمى مضيفه اتحاد جدة 5 – صفر يوم الجمعة لتكون الخماسية هي الأولى التي يتعرض لها الفريق الغربي منذ 2016 أمام النصر.
وأنهى الاتفاق الشوط الأول 4 – صفر أحرزها الإيفواري سيكو فوفانا والفرنسي موسى ديمبلي وثنائية الكاميروني كارل توكو إيكامبي قبل أن يضيف الأخير هدفا خامسا في الشوط الثاني.
وسبق للاتحاد الخسارة بفارق 5 أهداف مرتين منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين، الأولى أمام الهلال في موسم 2009 – 2010 حينها بهاتريك البرازيلي تياغو نيفيز وثنائية السويدي كرستيان ويليهامسون.
وفي موسم 2015 – 2016، هزم النصر الاتحاد بفارق خماسية مجددا، حينها سجل المالي موديبو مايغا ثنائية والبولندي أدريان ميرزيفسكي وسامي النجعي وحسن الراهب.
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