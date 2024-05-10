غنابري يغيب عن كأس أوروبا بسبب الإصابة

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يغيب سيرج غنابري، جناح فريق بايرن ميونخ الألماني، عن المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، التي تستضيفها ألمانيا هذا الصيف.

وأعلن بايرن في بيان، يوم الجمعة، أن نابري أصيب بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية اليسرى خلال خسارة الفريق البافاري 1 - 2 أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء، في إياب قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يغيب نابري عن آخر مباراتين لبايرن في بطولة الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم.

ولم يكشف بايرن النقاب عن المدة التي سيقضيها نابري، 28 عاما، في التعافي من الإصابة، التي تستغرق عادة عدة أسابيع للشفاء منها.

وواصلت لعنة الإصابات مداهمتها لنابري، الذي سجل ظهوره الأخير مع منتخب ألمانيا خلال خسارته أمام تركيا والنمسا وديا في نوفمبر الماضي.

وغاب غنابري عن الملاعب عدة مرات بالفعل هذا الموسم بسبب مشاكل في الفخذ وكسر في الساعد، كما عانى أيضا من مرض قصير ومشاكل في العضلات.

ويخوض منتخب ألمانيا مباراته الافتتاحية في يورو 2024 ضد نظيره الأسكتلندي في 14 يونيو القادم، ومن المقرر أن يستبعد يوليان ناغلسمان، مدرب الفريق غنابري من البطولة، حال عدم جاهزيته من الناحيتين الفنية والبدنية.