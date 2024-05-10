غوارديولا: فولهام سيبذل قصارى جهده أمام مانشستر سيتي
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قال الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، إن منافسه في المباراة المقبلة ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فريق فولهام، سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز في مباراة الفريقين يوم السبت.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مقطع فيديو هذا الأسبوع أظهر لاعبي فولهام يقومون بإطلاق الطائرات الورقية في مركز تدريبات الفريق، وذلك في لحظات من المرح خلال التدريبات.
وأدى ذلك بمشجعي أرسنال، المنافس الأول لسيتي على لقب الدوري، إلى طرح بعض التساؤلات بشأن مدى جدية استعدادات فولهام، فريق منتصف الترتيب، في استعداداته لمواجهة حامل اللقب يوم السبت.
ويحتاج أرسنال إلى خدمة من فريق آخر في الأسبوع الأخير من المسابقة، إذا أراد أن يمنع سيتي من التتويج بالدوري للمرة الرابعة على التوالي.
وقال غوارديولا لدى سؤاله عن مقطع الفيديو المنشور عن فولهام: "بالنسبة لذلك لا أعرف ما تتحدثون عنه، لم أر شيئا".
وأضاف: "لكنني لم ألتق بأي لاعب أو مدرب لا يركز على تحقيق الفوز حينما تبدأ المباراة، لم يحدث ذلك أبدا في حياتي".
وتابع مدرب سيتي: "حينما يلعبون أمام جماهيرهم، يرغبون في تقديم أفضل أداء وسيفعلون كل ما بوسعهم من أجل الفوز علينا، مثلما سنفعل نحن من أجل الفوز عليهم".
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