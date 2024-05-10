كلوب: نونيز شاب "غير محظوظ"

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دافع الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن مهاجمه الأوروغوياني داروين نونيز، وذلك بعد تصاعد التكهنات حول مستقبله.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أنه عقب فوز الفريق على توتنهام 4 - 2، قام المهاجم الدولي الأوروغوياني بحذف جميع صوره مع ليفربول من حسابه الرسمي على منصة مشاركة الصور "إنستغرام".

وأدى ذلك إلى تزايد التكهنات بشأن المهاجم البالغ من العمر 24 عاما، والذي قضى موسمين متباينين مع ليفربول منذ انضمامه إليه قادما من بنفيكا البرتغالي.

لكن كلوب أبدى ثقته في أن المهاجم الذي سجل 33 هدفا في 94 مباراة، لم يظهر كامل إمكانياته مع الفريق حتى الآن.

وقال كلوب: "لا أعرف شيئا عن ذلك لا يوجد أي تكهنات في الوقت الحالي، إنه الموقف الذي نحن به فقط".

وأضاف: "داروين ليس سعيدا بإهدار تلك الفرصة، إنه غير محظوظ دعوني أقول ذلك، لقد كان كذلك في العديد من المواقف حيث كان يفعل كل شيء بشكل صحيح لكن الكرة لا تهز الشباك".

وتابع كلوب: "هذا صعب على لاعب شاب، لديه توقعات كبيرة بشأن ما يمكنه فعله، لا يوجد بديل سوى المضي قدما وهو ما يفعله الآن".

وأوضح: "نحاول مساعدته بكل ما نستطيع لكن يجب عليك الخروج من ذلك، الجميع عليه أن يفعل ذلك، هذا جزء من مسيرة لاعب كرة القدم".