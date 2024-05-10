مجدداً.. ليفركوزن لا يخسر ويبلغ نهائي "الأوروبي"

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أفلت فريق باير ليفركوزن الألماني من "ريمونتادا" ضيفه روما الإيطالي، وصعد للمباراة النهائية في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تعادل معه 2- 2 في الوقت القاتل يوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين الأسبوع الماضي، على الملعب الأولمبي في العاصمة الإيطالية، انتهت بفوز ليفركوزن 2 - صفر، ليفوز بطل الدوري الألماني (بوندسليغا) هذا الموسم 4 - 2 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب، ويظفر بورقة الترشح للمباراة النهائية للبطولة.

وأحرز لياندرو باريديس هدفي روما في الدقيقتين 43 و66 من ركلتي جزاء، لكن جيانلوكا مانشيني، مدافع الفريق الإيطالي، منح الهدف الأول لليفركوزن في الدقيقة 83 بالخطأ في مرمى فريقه.

وبينما حاول روما تسجيل هدف ثالث في الوقت المتبقي من اللقاء، أملا في إدراك التعادل في لقائي الذهاب والعودة، ومن ثم الدفع بالمباراة إلى لعب وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، أحرز الكرواتي يوسيب ستانيشيتش هدف التعادل لليفركوزن في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وعقب تسجيله ستانيشيتش هدف التعادل، حافظ ليفركوزن على سجله الخالي من الهزائم على مدار 49 مباراة متتالية في مختلف البطولات خلال الموسم الحالي، ليعزز رقمه القياسي كأكثر أندية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى تجنبا للخسارة في لقاءات متتالية.

وضرب ليفركوزن، الساعي للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه، موعدا في المباراة النهائية، التي تجرى يوم 22 مايو الجاري على ملعب (أفيفا) بالعاصمة الأيرلندية دبلن، مع أتالانتا الإيطالي.

وكان أتالانتا اجتاز عقبة أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بعدما تغلب عليه 3 - 1 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب، مساء يوم الخميس أيضا.