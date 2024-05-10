نجوم مانشستر يونايتد يستذكرون إنجاز "الثلاثية"
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اجتمع نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الخميس في حدث إطلاق الفيلم الوثائقي "99" الذي يتحدث عن فوز الفريق بالبطولات الثلاث التاريخية، الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي، لعام 1999.
وكان مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الأسكتلندي آنذاك السير أليكس فيرغسون يجمع بين الثلاثية التاريخية التي حققها الفريق بالتفوق على أرسنال في الدوري وبايرن ميونخ الألماني في الأبطال ونيوكاسل في الكأس.
وحضر المناسبة عدد من نجوم الفريق حينها مثل ديفيد بيكهام وأندي كول وتيدي سيرينغهام والدنماركي بيتر شمايكل والترينيدادي دوايت يورك محلل برنامج "في المرمى".
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