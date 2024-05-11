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انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي

أهلي جدة يواجه الشباب للابتعاد بـ "الثالث"

العربية.نت
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يأمل أهلي جدة الابتعاد في المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يحل ضيفا على ملعب نادي الشباب يوم السبت في قمة الجولة 31 من دوري روشن السعودي.

وتعثر منافسا الأهلي على المركز الثالث، إذ تعادل التعاون مع الرياض سلبا وخسر الاتحاد أمام الاتفقا 5 - صفر، ما يمنح الفريق الغربي دفعة معنوية قبل مباراته أمام الشباب.

ويسعى الشباب إلى مواصلة الارتقاء في سلم ترتيب الأندية إذ يجتل الكرز التاسع بـ 41 نقطة بعد تحقيقه 3 انتصارات متتالية.

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